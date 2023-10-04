Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacağı ve asgari ücret 2024 tahminleri neler olduğu merak ediliyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanların beklediği zam oranı ne zaman açıklanacak ve asgari ücret zammı ne kadar olacağı gündeme geliyor. Peki, Asgari ücret 2024 tahminleri neler? Asgari ücret zammı ne kadar ve ne zaman olacak?

Asgari ücret 2024 tahminleri neler? Asgari ücret zammı ne kadar ve ne zaman olacak?

SGK uzmanı, asgari ücret 2024 zammı hakkında yorumlarda bulundu. Yeni asgari ücret ne kadar olmalı ve asgari ücret zammı ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. Vatandaşın geçim sıkıntısı artınca geçen yıl olduğu gibi bu yılda temmuzda asgari ücrete ara zam yapılmıştı. Asgari ücret 2024 tahminleri neler ve asgari ücret zammı ne kadar ve ne zaman olacağı merak ediliyor. Asgari ücret 2024 tahminleri neler? Asgari ücret zammı ne kadar ve ne zaman olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET 2024 TAHMİNLERİ NELER?

Asgari ücretliler yeni yıl zammını heyecanla beklerken, yapılacak artışla ilgili tahminler de gelmeye başladı. Asgari ücret zammıyla ilgili enflasyon üzerinden hesaplama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "Asgari ücretin 15 bin TL'nin altında olma ihtimali yok." ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR VE NE ZAMAN OLACAK?

Seçim sonrası toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun almış olduğu kararla yeni asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 400 liraya çıkarıldı. Asgari ücrete yeni zam ise yılbaşında yapılması bekleniyor. Enflasyon rakamları üzerinden bir hesaplama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, yeni asgari ücretin 15 bin TL altında olmayacağını dile getirdi.

"3 AYLIK ENFLASYON RAKAMI YÜZDE 25 SEVİYESİNDE"

CNN Türk canlı yayınına katılan Kaya, "Asgari ücreti belirleyen unsurların başında, en önemlisi enflasyon rakamları geliyor. 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde enflasyon hesabı yapıldığında asgari ücret 11 bin 402 TL olmuştu. 2023 yılının son 6 aylık dönemine baktığımızda ve şu anki son 3 aylık enflasyon rakamı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde. Yani Temmuz ayında yüzde 9, Ağustos ayında yine yüzde 9,76 ve Eylül ayındaki yüzde 4,75'lik rakamı ilave ettiğimizde yaklaşık olarak yüzde 25 seviyesine şu an ulaşılmış oldu. Bunun üzerine de Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamları gelecek." ifadesine yer verdi.

"YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 68"

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 68 olduğunu hatırlatan Kaya, "Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı'nın tahminlerine bakıldığında da yıllık enflasyon rakamı yüzde 68 seviyelerinde olacak. Bunun yarısı yani yüzde 33-35 arası Temmuz ayı enflasyon rakamı olarak, asgari ücrete yansıtılacağı için; geri kalan miktarı da 2024 yılının ilk 6 aylık döneminin enflasyon rakamı olarak asgari ücrete yansıtılacaktır." dedi.

"15 BİN TL'NİN ALTINDA OLMA İHTİMALİ YOK"

Yeni asgari ücretin 15 bin TL'nin altında olmayacağını söyleyen Kaya, "11 bin 402 TL olan asgari ücret; 1 Ocak 2024'ten itibaren farklı bir oran belirlenmediği taktirde 15 bin TL seviyesine gelecektir. Yani asgari ücretin 15 bin TL'nin altında olma ihtimali yok." dedi.