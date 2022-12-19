Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak ve yeni asgari ücret kaç TL, ne kadar olacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yarın gerçekleştirilecek 3. toplantı öncesinde yeni açıklamalarda bulundu. Peki, Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kaç TL, ne kadar?

Milyonların gözü kulağı yarın asgari ücret için gerçekleştirilecek 3. toplantıya çevrildi. Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak ve yeni asgari ücret kaç TL, ne kadar olduğu gündeme geliyor. Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kaç TL, ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kaç TL, ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yarın gerçekleştirilecek 3. toplantı öncesinde yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabii çalışanların beklentileri daha fazla" dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın uzlaşmaya varmasını dilediklerini hatırlatan Bakan Bilgin, konuşmasında şunları kaydetti; "Yarın asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz.

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL, NE KADAR?

Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabii çalışanların daha fazla beklentileri var. Esnafta ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın diyor. Burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği, rahat nefes alabileceği, enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum."