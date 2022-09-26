Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılarak 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Ardındani asgari ücrete yeni yılda zam yapılır mı sorusu gündeme geliyor. Asgari ücret 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak ve asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam gelebilir merak ediliyor. Peki, Asgari ücret 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam gelebilir?

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Türkiye'de yaşayan milyonlarca çalışan tarafından merak edilmeye başlandı. Kulislerde en az enflasyon oranında bir artış bekleniyor. Asgari ücrete 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak ve asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam gelebilir soruları gündemden düşmüyor. Asgari ücret 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam gelebilir? Detaylar haberler.com'da…

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI NE KADAR?

Temmuz ayında ara zam yapılarak asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Eylül ayının başında yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız." sözlerini kullandı.

Aralık ayının yaklaşmasıyla beraber yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı Buna göre enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa asgari ücret 7.700 lira civarında olacak.

ENFLASYON GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına kısa bir süre kala çalışanlar gözlerini asgari ücret zammına çevirdi. 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminler de gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa süre önce yaptığı açıklama gazetecilerin "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRETE YENİ YILDA NE KADAR ZAM GELEBİLİR?

Diğer yandan bir televizyon kanalında açıklama yapan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram gelecek yıl asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında bir tahminde bulundu. Bayram, "1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrette en az enflasyon oranında bir artış bekliyoruz. O yüzden enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa asgari ücret 7.700 lira civarında olacaktır." sözlerini kullandı.