Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı için ilk adım atıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantıyı gerçekleştirmesiyle birlikte vatandaşlar, toplantıdan sonuç çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Peki, Asgari ücret 2023 ne zaman netleşecek, bugün mü yarın mı? 2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret 2. toplantı bitti mi, alınan kararlar neler 2022? Asgari ücret komisyon toplantısı bitti mi? Asgari ücret belli oldu mu, açıklandı mı?

Asgari ücret 2023 zammı son dakika açıklamaları ardı ardına geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüştü. Bu görüşmeden asgari ücret toplantı takvimi netleşti. Peki, Asgari ücret 2023 ne zaman netleşecek, bugün mü yarın mı? 2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

7 milyondan fazla vatandaşı doğrudan ilgilendiren ve 80 milyonun merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım sürerken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan TÜRK-İŞ, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 TL'nin asgari ücret zammında 'kırmızı çizgi'leri olduğunu aktarmış ve bu rakam ile masaya oturacaklarını açıklamıştı.

Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.