Asgari ücret 2023 ne kadar olacak ve asgari ücret yılbaşında ne kadar olur soruları gündeme geliyor. Asgari ücrete zam var mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Asgari ücrete zam var mı?

Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Son dönemde gelen zamlar ve hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünü azaltıyor. Asgari ücret 2023 ne kadar olacak ve asgari ücrete zam var mı soruları gündeme geliyor. Asgari ücret yılbaşında ne kadar olur ve asgari ücrete zam var mı soruları araştırılıyor. Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Asgari ücret yılbaşında ne kadar olur? Asgari ücrete zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Yüksek enflasyon ve kurun artışı ile beliren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Temmuz ayında asgari ücret 5.500 TL'ye çıkarılırken gözler şimdiden yeni asgari zammı için aralık ayına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya canlı yayında "Esas formül aralık ayı enflasyon rakamlarıdır." diyerek yeni asgari ücretin 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olabileceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET YILBAŞINDA NE KADAR OLUR?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk canlı yayınında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "Pek çok formül var ama gerçekleşecek olan esas formül aralık ayı enflasyon rakamlarıdır. Dolayısıyla yaklaşık olarak baktığımızda 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun hala bir önceki 6 aylık döneme ilişkin farkını koruduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde hükümetten farklı adımlar gelirse enflasyonun aşağı gelmesi söz konusu olabilecek" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaş zamlarına ilişkin değerlendirmelerini yorumlayan Özgür Kaya, "Gerek asgari ücretliler olsun gerekse memur ve memur emeklileri ile ilgili olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada farklı bir senaryonun ortaya çıkabileceği enflasyonun üzerinde bir zamla daha rahatlatıcı bir uygulamanın devreye gireceği ortaya çıkmış durumdadır. Enflasyon rakamı 16-17 seviyelerinde gerçekleşmiş olsa da yapılacak olan zammın bu rakamın üzerinde olacağını, sayın Cumhurbaşkanının kasım-aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonunun vereceği karar üzerinde ilave bir zammın uygulanacağını öngörebiliriz" dedi.

Uzman isim asgari ücret için 3 formülün gündeme gelebileceğini ifade ederek olabilecek rakamı da açıkladı. "Masada birincisi toplu sözleşme şartları, ikincisi enflasyon rakamları, üçüncüsü Sayın Cumhurbaşkanının vereceği karar doğrultusunda artışlarla birlikte hangi noktaya geleceğini göreceğiz. 3 tane formül olarak değerlendirmek mümkündür" değerlendirmesinde bulunan Kaya şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında olduğu öngörüldü. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksektir. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak. Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak."