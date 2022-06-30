Asgari ücret ne kadar olacak ve asgari ücrete kaç lira zam yapılacağı bugün belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete zam konusuna ilişkin net karar alacak. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni rakamın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Asgari ücret 2022 Temmuz ayında ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç lira zam gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

Komisyonun masasında yüzde 20-25'lik zam oranları bulunuyor. Eğer brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılırsa asgari ücret brüt 6.004,80 lira, net 5.104 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5.316,75 lira olacak.

ASGARİ ÜCRETE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. Dün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da basına kapalı olarak devam edecek. Komisyonun bugün çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret rakamını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.