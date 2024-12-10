Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeterek adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz" dedi. Asgari ücret maratonunda 2. toplantı 16 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk kez toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. İkinci toplantının da 16 Aralık'ta yapılacağı öğrenildi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantıda herhangi bir ücret belirlenmediğini söyledi. Ağar şöyle konuştu: Konuyla ilgili detaylar henüz netleşmiş değil. İlerleyen süreçte yapılacak toplantılarla belirlenecek olan ücret, işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlı olacak. Biz ortak karar ile bir rakamın belirlenmesini umuyoruz. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 kez toplanıyordu ama bu yıl galiba 3 kez toplanacak.