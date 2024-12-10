Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

 Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz
Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu

SMO bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdular

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak?

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk kez toplandı. Peki, Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeterek adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz" dedi. Asgari ücret maratonunda 2. toplantı 16 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk kez toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. İkinci toplantının da 16 Aralık'ta yapılacağı öğrenildi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantıda herhangi bir ücret belirlenmediğini söyledi. Ağar şöyle konuştu: Konuyla ilgili detaylar henüz netleşmiş değil. İlerleyen süreçte yapılacak toplantılarla belirlenecek olan ücret, işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlı olacak. Biz ortak karar ile bir rakamın belirlenmesini umuyoruz. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 kez toplanıyordu ama bu yıl galiba 3 kez toplanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

"Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum"
img

SMO bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdular
img

Kaddafi'nin tek bir sözle uyardığı Esad'ın kahkahası salonu inletmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024) Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak? Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? 11 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 11 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada? Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 10 Aralık Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? CANLI maç izle! (ATALANTA REAL MADRİD) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Atalanta Real Madrid maçı nereden izlenir? Aşk Evlilik Boşanma 4. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Aşk Evlilik Boşanma 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.