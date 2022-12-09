Vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücret toplantısının ne zaman olacağı merak ediliyor. Arama motorlarında Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? Asgari ücret belli oldu mu? sorusu aratılıyor. İşte detaylar...

Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Ülkenin gündeminde yer alan asgari ücret toplantısının ilki gerçekleştirildi. Şimdi ise Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? sorusu aratılıyor. Vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücret görüşmeleri hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar ise Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Asgari ücret belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücret toplantısının ilki 7 Aralık günü gerçekleşmişti. İkincisi ise ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00'da yapılacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.