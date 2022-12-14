Asgari ücret 2. toplantı bitti mi, alınan kararlar neler 2022? Asgari ücret komisyon toplantısı bitti mi? Asgari ücret belli oldu mu, açıklandı mı?

Son dakika gelen haberlere göre, Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi. Toplantı sonrası ilk açıklama geldi. Peki, Asgari ücret toplantısı bitti mi, alınan kararlar neler 2022? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi, ne kararlar alındı? Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret toplantısında neler konuşuldu? İşte detaylar...

Milyonların gözü bugünkü toplantıda! Masada asgari ücret zammıyla ilgili 3 farklı senaryo var

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonu toplantısının 2. ayağı bugün gerçekleştirildi. Peki, Asgari ücret toplantısında alınan kararlar nelerdir? Asgari ücret toplantısı sonrası zamlı asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret açıklandı mı? 2023 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Ayrıntılar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTI NE ZAMAN BAŞLADI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.00'te başladı. Toplantıda, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyordu.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI BİTTİ Mİ?

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonu toplantısının 2. ayağı bugün gerçekleştirildi. Toplantının ardından kamera karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, beklenen veriler gelmediği için rakam konuşmadıklarını belirtti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç ise işverenler için destek talep ettiklerini açıkladı. Taraftarlar nihai sonucu belirlemek için yeniden bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI KARARLARI NELER, AÇIKLAMALAR NEDİR?

Toplantının bitmesinin ardından TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç kamera karşısına geçti. İlk olarak konuşan Kavlak, "Verilerin bir kısmı geldi, bir kısmını da alacağız. Biliyorsunuz aylık geçim maliyetine ilişkin veriler gelmeden rakam konuşulmuyor" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise işverenler için destek taleplerini yinelediklerini belirterek, "Evet, geçen sene olduğu gibi bu sene de işverenler için vergi desteği talebimizi yineledik. Bazı verileri bekliyoruz, nihai sonuç için yeniden toplanacağız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Yeni asgari ücretin ay sonundan önce kararlaştırılması bekleniyor. Kulislerde 8 bin lira ile 8 bin 500 lira arasında çeşitli rakamlar dile getiriliyor.

İLK TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıda, işveren heyetine, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapmıştı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğu bildirilmişti.