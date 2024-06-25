Asgari ücret 19 bin TL olacak mı? 2024 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Temmuz 2024 asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Hükümetin temmuz ayı için sürpriz bir ara zam kararı alacağı ve asgari ücretin yükseltileceği iddia edildi. Ardından "Asgari ücret 19 bin TL olacak mı?" sorusu gündeme geldi. Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET 19 BİN TL OLACAK MI?

Kulislerde asgari ücrete yüzde 15 oranında bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor. Bu iddialar gerçekleşirse temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL'den 19.552 TL'ye yükseltilecek.

2024 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

CHP'nin Hazine ve Maliye gölge bakanı Yalçın Karatepe ve beraberindeki heyet, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 4 saat 15 dakikalık bir zirve gerçekleştirmişti.

Hayli uzun süren görüşmede Bakan Şimşek'e iletilen 4 ana talepten biri de asgari ücrete temmuz ayında bir ara zam yapılması olmuş ancak Karatepe bu konuda Şimşek'ten olumlu bir geri dönüş alamadıklarını ifade etmişti.

Yaşanan gelişmenin ardından milyonlarca asgari ücretli kara kara düşünmeye başlarken, bugün Ankara kulislerine düşen bir iddia büyük ses getirdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde hükümetin sürpriz bir şekilde asgari ücrete ara zam kararı verebileceği belirtildi.

"ZAM ORANI ENFLASYON İLE DOĞRU ORANTILI OLMAYACAK"

Asgari ücrete ara zam kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilebileceği kulislere yansırken bu zam oranının enflasyon ile doğru orantılı olmayacağı vurgulanıyor. 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 oranında enflasyon olması beklenirken asgari ücrete ara zammın bu oranda olmayacağı belirtildi.