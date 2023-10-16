Milyonlarca işçinin 2024 maaşını belirleyecek asgari ücret zammında yeni hesap yapıldı. OVP enflasyon tahmini ve refah payı ile asgari ücrete yüzde 50'ye yakın zam bekleniyor. Yapılacak zamda enflasyonun belirleyici olacağı düşünülüyor. Buna ek olarak refah payının eklenmesiyle maaşın 16 bin lira seviyesine geleceği tahmin ediliyor. Peki, Asgari ücret 16 bin tl mi olacak? 2024 asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücrette hesaplar 16 bin TL'ye yaklaş tı. OVP enflasyon tahmini ve refah payı ile asgari ücret hesabı başladı. Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyecek asgari ücret zammında yeni tahmin. 2023 yılının ikinci altı ayı için yüzde 34 oranında artış yapılmıştı. Yılbaşında yapılacak yeni zamda enflasyonun yanı sıra refah payının eklenmesi bekleniyor. Böylelikle maaşlarda yüzde 50'ye yakın bir artış yapılacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret 16 bin tl mi olacak? 2024 asgari ücret kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 16 BİN TL Mİ OLACAK?

2023 yılı asgari ücret ara zammında maaşlara yüzde 34 artış yapılmıştı. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan asgari ücret 11 bin 402 TL'ye çıkmıştı. Brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 TL olmuştu.

Ara zamda enflasyon oranının üzerinde bir zam yapılmıştı. Belirlenen zamma refah payı eklenmişti. Bir önceki yılın ikinci yarısına göre de yüzde 107 oranında artış sağlanmıştı. Asgari ücret desteği ise 500 liraya çıkarılmıştı.

OVP İLE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olmuştu. Buna göre temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon ise yüzde 37,76 olarak hesaplandı.

OVP'deki enflasyon tahmini gerçek olursa ve bu oran asgari ücret zammında kullanılırsa yeni yılda işçiler yüzde 37,76 zam alacak. Buna ek olarak maaşa refah payı eklenmesi gündemde.

Çalışanı hükümete ezdirmemek adına adımlar atan hükümetin yeni yılda enflasyon üzerinde zam yapacağı düşünülüyor. Refah payının eklenmesiyle asgari ücrette yüzde 45-50 seviyesinde zam olabilir.

2024'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

OVP'deki enflasyon tahmini olan yüzde 37,76'ya göre zam yapılırsa asgari ücret 15 bin 707 liraya çıkacak. Bu oranın üzerinde yapılacak zamlarda ise hesap şöyle:

Mevcut asgari ücret: 11.402 TL

Zam oranı: %38

Yeni asgari ücret:15.734 TL

Zam oranı: %39

Yeni asgari ücret:15.848 TL

Zam oranı: %40

Yeni asgari ücret:15.962 TL

Zam oranı: %41

Yeni asgari ücret:16.076 TL

Zam oranı: %42

Yeni asgari ücret:16.190 TL

Zam oranı: %43

Yeni asgari ücret:16.304 TL

Zam oranı: %44

Yeni asgari ücret:16.418 TL

Zam oranı: %45

Yeni asgari ücret:16.532 TL

Zam oranı: %46

Yeni asgari ücret:16.646 TL

Zam oranı: %47

Yeni asgari ücret:16.760 TL

Zam oranı: %48

Yeni asgari ücret:16.874 TL

Zam oranı: %49

Yeni asgari ücret:16.988 TL

Zam oranı: %50

Yeni asgari ücret:17.103 TL