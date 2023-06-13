Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugünkü yaptığı konuşmada, asgari ücrete ara zam için çalışmalarına ilişkin konuştu. Peki 15 bin TL açıklaması üzerine Asgari ücret 15 bin lira mı olacak? Asgari ücret 15 bin olur mu, ne kadar olacak? Soruları gündeme taşındı.

Asgari ücret 15 bin TL mi olacak? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugünkü yaptığı konuşmada, asgari ücrete ara zam için çalışmalarına ilişkin konuştu. Peki 15 bin TL açıklaması üzerine Asgari ücret 15 bin lira mı olacak? Asgari ücret 15 bin olur mu, ne kadar olacak? Soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 15 BİN TL Mİ OLACAK?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı gerçekleşirken, Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gönlündeki rakamı söyledi. Erbakan, "Şu anda da yine asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım." diye konuştu.

"15 BİN LİRA SEVİYESİNDE OLMALI"

Asgari ücretin 14 bin 750 lira olması gerektiğini daha önce belirttiklerini aktaran Erbakan, "Şu anda da yine asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım." dedi.

VERGİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME TALEBİ

Vergilerle ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti: "Üretimde kullanılan enerjiden vergi almayarak, çeşitli teşviklerle, faizsiz uygun ödemeli kredilerle hatta geri ödemesiz hibelerle işvereni de sanayiciyi de üreticiyi de devletin desteklemesi ama bir yandan da milyonlarca asgari ücretliyi çoluğuyla, çocuğuyla perişan etmeden insan onuruna yaraşır bir hayatı sürdürmesi için bu maaşın verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnşallah gerçekleşir ve tabii biz de 8 milyon asgari ücretlimiz adına memnun oluruz."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Fatih Erbakan, borç, faiz, zam vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelinin uygulanmasının takipçisi olacaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Erbakan, Sultangazi'de esnafı ziyaret etti.

NECMETTİN ERBAKAN, YÜZDE 102 YAPMIŞTI

1996'da başbakan olan Necmettin Erbakan,üç ay gibi bir sürede toplu iş görüşmelerinin işçinin istediği gibi neticelenmesi ile birlikte maaşlara yüzde 102 artış gerçekleştirmişti.