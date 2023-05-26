Asgari ücret 12 bin TL mi olacak? SGK Uzmanı açıkladı!

Daha önce Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağı duyurulmuştu. Temmuz ayı yaklaştıkça dikkatler asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Peki Asgari ücret 12 bin TL mi olacak? Asgari ücrete Temmuz'da ne kadar zam gelecek, ne kadar olacak? SGK Uzmanı açıkladı!

Asgari ücret ne kadar olacak? Daha önce Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağı duyurulmuştu. Temmuz ayı yaklaştıkça dikkatler asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Peki Asgari ücret 12 bin TL mi olacak? Asgari ücrete Temmuz'da ne kadar zam gelecek, ne kadar olacak? SGK Uzmanı açıkladı! İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zamda. Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş yeni asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Karakaş, "Benim tahminim asgari ücrete en az yüzde 45 oranında bir zam yapılarak 12 bin 330 lira seviyesine çekilmesi yönünde olacaktır." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıkların da olduğunu belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücrette 500 dolar vurgusu yaptı. Bu çerçevede SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin temmuz ayında ne kadar olabileceğini değerlendirdi.

ASGARİ ÜCRETTE 3 FARKLI SENARYO

Karakaş, "Ocak ve nisan aylarındaki enflasyona baktığımız zaman yüzde 15,21 olduğunu görüyoruz. 6 aylık beklentileri de göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 21'lik bir enflasyon ve refah payı ile beraber yüzde 35 civarında bir artıştan söz edebiliriz. Yüzde 35'lik bir artış olursa eğer asgari ücretin 11 bin 483 lira yükseleceğini görüyoruz. Ancak bu rakamın son derece yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Hem mihenk olarak ele alacağımız kamudaki asgari ücret hem de döviz kurlarındaki artışı göz bulundurduğumuz zaman bu rakamın son derece yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda yüzde 40'lık bir artış olursa 11 bin 908 lira, yüzde 45'lik bir artış olduğu vakitse 12 bin 333'e yükselmesi ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı.

"BENİM TAHMİNİM YÜZDE 45 ZAM"

Asgari ücret belirlenirken yoksulluk ve açlık sınırlarının her ay belirlendiğini sözlerine ekleyen Karakaş, "Nisan ayı itibarıyla açlık sınırı 10 bin 135 lira olarak belirlendi. Şu anda da asgari ücret 8 bin 506 lira olduğuna göre açlık sınırının çok altında kaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla asgari ücret belirlenirken bir yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 500 dolar civarında söylediği rakam, bir yandan açlık sınırı ve bir yandan da kamudaki asgari ücret göz önünde bulundurulup dengelerin yeniden belirlenmesinin elzem olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda benim tahminim asgari ücrete en az yüzde 45 oranında bir zam yapılarak 12 bin 330 lira seviyesine çekilmesi yönünde olacaktır." dedi.