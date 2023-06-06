Tüm gözler emekli ve memur zammına çevrilmişken asgari ücretliler de temmuz ayında yapılacak iyileştirmeyi bekliyor. 2023'ün başında yapılan zam sonrası asgari ücret 8 bin 506 liraya yükselmişti. Şimdi ise vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, Asgari ücret 11.500 TL mi olacak? 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olur?

Asgari ücret 11.500 TL mi olacak? 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olur? soruları son zamanlarda gündemde yerini alıyor. Sözcü TV'de ana haber bülteni sunan Fatih Portakal, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Merak edilenler ise Asgari ücret 11.500 TL mi olacak? 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olur? soruları ile araştırıldı.

ASGARİ ÜCRET 11.500 TL Mİ OLACAK?

Dün akşamki programında yeni asgari ücret hakkında hükümet kaynaklarından edindiği kulis bilgisini paylaşan Fatih Portakal, "Asgari ücret 11 bin 500 TL olacak. Konuşulan rakam bu" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET 11 BİN 500 TL OLACAK"

Sözcü TV'de ana haber bülteni sunan Fatih Portakal, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Hükümet kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaşan Portakal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sürecinde insanların gelir kaybından dolayı bir düzenlemeye gidileceğinin sözünü vermişti. Asgari ücret 11 bin 500 TL olacak. Konuşulan rakam bu" ifadelerini kullandı.

"İŞVERENE DE BİR KOLAYLIK SAĞLANACAK"

Açıklamasının devamında asgari ücretteki artışın işveren ekstra bir yük getireceğini belirten Portakal, "Bu konuda da sürpriz bir çalışma varmış. Ne olduğunu öğrenemedim. İşverene de bir kolaylık sağlanacakmış" dedi.