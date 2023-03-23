Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından "Asgari ücrette de ara zam olur mu?" sorusu gündeme geldi. Peki, Asgari ücret 10 bin TL mi oldu? Yeni asgari ücret kaç TL olacak 2023!

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi sonrası gözler asgari ücrete çevrildi. Seçim öncesi ara zam yapılması gündeme gelen asgari ücretin 10 bin liranın üzerine çıkacağı konuşuluyor. Asgari ücret 10 bin TL mi oldu? Yeni asgari ücret kaç TL olacak 2023!

ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL Mİ OLACAK?

Konunun işlendiği yayında CNN Türk moderatörü Meltem Bozbeyoğlu, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten'e, "Asgari ücrette de artış olur mu?" sorusunu sordu. Ökten ise yanıtında, "Sayın Cumhurbaşkanı Aralık ayında asgari ücreti açıkladığında Mayıs ayını da işaret etmişti. Seçim öncesi atılan adımlara yenileri eklenebilir, seçim öncesinde yeniden asgari ücrete bir zam gelebilir diye düşünüyorum." dedi.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI

Öte yandan, dün açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği şehirleri kapsayacak şekilde asgari ücret düzenlemesine yönelik bir çalışma olduğunu söyledi. Bakan Bilgin, "Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım" diye konuştu.

10 BİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Kulislerde gelen son haberlere göre, asgari ücret seçim önce yapılacak bir ara zam ile 10 bin liranın üzerine çıkabilir.