Asgari ücret hakkında birçok detayın gündeme gelmesinin ardından merak edilen detaylardan bir tanesi de Asgari günlük ücret ne kadar? Sorusu oldu. Asgari günlük ücret ne kadar? Sorusu gündemde yerini aldı. Peki, Asgari günlük ücret ne kadar? 2022 Günlük Asgari ücret kaç TL? Asgari ücret günlük kaç TL?

Asgari günlük ücret ne kadar? Sorusu, ocak ayının yaklaşması ile birlikte yeni asgari ücretin belirlenmesi aşamasında birçok vatandaş tarafından internet üzerinde sıklıkla sorgulatılıyor. Konuya ilişkin merak edilen diğer sorular ise 2022 Günlük Asgari ücret kaç TL? Asgari ücret günlük kaç TL? Soruları oluyor. Peki, Asgari günlük ücret ne kadar? 2022 Günlük Asgari ücret kaç TL? Asgari ücret günlük kaç TL?

ASGARİ GÜNLÜK ÜCRET NE KADAR?

1 Temmuz tarihi itibariyle güncellenen karar sonucunda 2022 yılı asgari ücretin günlük tutarı 215,70 TL, aylık tutarı ise 6.471,00 TL olarak uygulanmaktadır. Buna göre asgari ücretin günlük bazda değeri 215,70 TL'dir.

ASGARİ ÜCRET NET BRÜT MAAŞ NEDİR?

Asgari ücret Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

Asgari ücret Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.