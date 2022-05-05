Asena Keskinci kimdir? Asena Keskinci hayatı ve biyografisi! Asena Keskinci kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Asena Keskinci merak konusu oldu. İşte Asena Keskinci hakkında merak edilen Asena Keskinci kimdir, Asena Keskinci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Seyirci karşısına ilk kez 2004 yılında Aliye ve Yadigar isimli televizyon dizileriyle çıkmıştır. Ardından Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında ve Bez Bebek isimli dizilerde yer almıştır.

Sinemada ise Aşk Tesadüfleri Sever, Köstebekgiller, Perili Orman filmlerinde rol almıştır. 2018 yapımı Nuri Bilge Ceylan filmi Ahlat Ağacı'nda baş karakter Sinan'ın kız kardeşi Yasemin rolünde oynamıştır.

Rol aldığı sinema ve dizi projeleri dışında birçok reklam filminde yer almıştır. Yer aldığı reklam filmleri arasında Sana Margarin, Pınar Sosis, Ford Focus ve Defans – Eczacıbaşı markaları bulunmaktadır.

2010 yılında TRT Kadın Ödüllerinde Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülünü kazanmıştır

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