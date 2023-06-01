Asena Atalar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sosyal medya fenomeni Asena Atalar'ın hayatı ve biyografisi!
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Youtuber ve sosyam medya fenomeni Asena Atalar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Asena Atalar kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, İnstagram hesabı ne, Youtube hesabı ne? Asena Atalar ile ilgili detaylar yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Asena Atalar geliyor. Peki, Asena Atalar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sosyal medya fenomeni Asena Atalar'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
ASENA ATALAR KİMDİR?
Asena Atalar 2000 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Asena Atalar, Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde okumaktadır. Asena Atalar, Youtube ve İnstagram hesaplarında makyaj videoları, kombin videoları vb. paylaşımlar yapmaktadır.
Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Asena Atalar'ın İnstagram'da toplamda 780 bin takipçisi bulunmaktadır. Youtube kanalında ise 51 bin abone bulunmaktadır.