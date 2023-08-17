Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 115 milyon liralık, Aselsan'ın 2 milyar 280 milyon liralık, Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 162,8 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Peki, ASELSAN sermaye artırımı ne zaman? ASELSAN bedelsiz sermaye artırımı kaç gün sürecek?

ASELSAN sermaye artırımı ne zaman? Sorusu, Aselsan'ın 2 milyar 280 milyon liralık sermaye artırımı onaylandı ve bu nedenle gündeme geldi. ASELSAN sermaye artırımı hakkında birçok detay merak edildi ve bu nedenle ASELSAN sermaye artırımı ne zaman? Sorusu, arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, ASELSAN sermaye artırımı ne zaman? ASELSAN bedelsiz sermaye artırımı kaç gün sürecek?

ASELSAN SERMAYE ARTIRIMI NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Aselsan'ın 2 milyar 280 milyon liralık sermaye artırımı onaylandı. Aselsan, 2.280.000.000 TL olan mevcut sermayesini bedelsiz artırımı yoluyla 2.280.000.000 TL artırarak 4.560.000.000 TL'ye çıkaracak. %100 oranında bedelsiz artırım yapacak olan şirket, artırım bedelini geçmiş yıl kâr payından karşılayacak.

SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Sermaye artırımı, bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin artırılmasıdır. Bedelli ve bedelsiz olarak iki türde yapılmaktadır.

Bedelli sermaye artırımı, karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarına denir.

Bedelsiz sermaye artırımı, anonim ortaklıkların şirket içi kaynaklar ile yaptıkları sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımıdır.

ASELSAN'IN 2023 YILI İLK YARI FİNANSAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

ASELSAN'ın 2023 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. İlk 6 aylık dönemde karını yüzde 42 artıran ASELSAN'ın 6 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 büyüyerek, 18,1 milyar TL'ye ulaştı.



