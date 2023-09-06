ASELSAN'ın 2023 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. İlk 6 aylık dönemde karını yüzde 42 artıran ASELSAN'ın 6 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 büyüyerek, 18,1 milyar TL'ye ulaştı. Vatandaşlar ise Aselsan katılım endeksine uygun mu? sorusunu araştırıyor.

Halka arz takip eden vatandaşlar arama motorlarında Aselsan katılım endeksine uygun mu? aramasını yapıyor. Hisse ile yakından ilgilenen vatandaşlar Aselsan ile ilgili merak edilenleri araştırıyor. Peki, Aselsan katılım endeksine uygun mu?

ASELSAN KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Aselsan, katılım endeksine uygun hisseler listesinde yer alıyor.

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

Halka Arz Yöntemleri

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:

Borsa'da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.