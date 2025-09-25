ASELSAN HİSSE CANLI GRAFİK: ASELSAN hisse fiyatı ne kadar? Borsa İstanbul'un zirvesinde!

Borsa İstanbul'un en çok takip edilen hisse senetlerinden biri olan ASELSAN, 25 Eylül 2025 itibarıyla yatırımcıların gündeminde sıcak bir konu olmaya devam ediyor. Günlük fiyat dalgalanmaları ve güçlü performansıyla dikkat çeken ASELSAN hissesi, sadece savunma sanayindeki lider konumu değil, aynı zamanda piyasa trendleri ve ekonomik beklentilerle şekillenen dinamikleriyle de yatırımcıların merakını artırıyor. Peki, ASELSAN hisse fiyatı ne kadar ve ASELSAN hisse senedi alınır mı? İşte 2025'in kritik günlerinden biri olan 25 Eylül için ASELSAN'ın güncel durumu ve yatırımcılar için önemli detaylar haberimizde...

ASELSAN HİSSE FİYATI NE KADAR?

22 Eylül 2025 tarihinde ASELSAN hisse fiyatı 213,60 TL seviyesindeydi. Bu, gün içinde %4,50'lik bir artışa işaret etmektedir. Hisse fiyatı, yılbaşından bu yana gösterdiği performansla yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

ASELSAN HİSSE SENEDİ ALINIR MI?

ASELSAN hisse senedi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki lider firmalarından biri olarak, güçlü kamu projeleri, Ar-Ge yatırımları ve stratejik ortaklıklarıyla uzun vadeli yatırımcılar için dikkat çeken bir profil çizmektedir. Ancak, yatırımcıların karar verirken temel analiz ve piyasa trendlerini dikkate alması önemlidir. ASELSAN'ın 2025 yılı ikinci çeyrek bilançosuna göre, şirketin net kârı yıllık bazda %17 artışla 2,27 milyar TL'ye ulaşmıştır. Satış gelirleri ise %9 artarak 22,8 milyar TL'ye çıkmıştır. Bu finansal göstergeler, şirketin sağlıklı bir büyüme sürecinde olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, ASELSAN'ın 2025 yılı için analist tahminlerine göre, hisse fiyatının 148,00 TL ile 240,00 TL arasında değişebileceği öngörülmektedir. Bu geniş aralık, yatırımcıların farklı risk ve getiri beklentilerine göre karar vermelerine olanak tanımaktadır.

Sonuç olarak, ASELSAN hisse senedi, güçlü finansal performansı ve stratejik yatırımlarıyla dikkat çekmektedir. Ancak, yatırımcıların karar verirken temel analiz ve piyasa trendlerini dikkate alması önemlidir. Uzun vadeli yatırımcılar için potansiyel taşıyan bu hisse, dikkatli bir değerlendirme süreci gerektirmektedir.