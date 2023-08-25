ASELSAN'ın 2023 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. İlk 6 aylık dönemde karını yüzde 42 artıran ASELSAN'ın 6 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 büyüyerek, 18,1 milyar TL'ye ulaştı. Arama motorlarında Aselsan hisse bölündü mü, bölünecek mi? Aselsan ne zaman bölünecek? soruları gündemde yer alıyor.

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, şirketin brüt karının, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 68 seviyesinde artarken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı'nın (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artış göstererek 4,4 milyar TL'ye yükseldiği belirtildi. Hisse ile yakından ilgilenen vatandaşlar Aselsan ile ilgili merak edilenleri araştırıyor. Peki, Aselsan hisse bölündü mü? Aselsan ne zaman bölünecek?

ASELSAN HİSSE BÖLÜNDÜ MÜ?

Aselsan, 25 Ağustos tarihinde bölünecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Aselsan'ın 2 milyar 280 milyon liralık sermaye artırımı onaylandı. Aselsan, 2.280.000.000 TL olan mevcut sermayesini bedelsiz artırımı yoluyla 2.280.000.000 TL artırarak 4.560.000.000 TL'ye çıkaracak. %100 oranında bedelsiz artırım yapacak olan şirket, artırım bedelini geçmiş yıl kâr payından karşılayacak.

SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Sermaye artırımı, bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin artırılmasıdır. Bedelli ve bedelsiz olarak iki türde yapılmaktadır.

Bedelli sermaye artırımı, karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarına denir.

Bedelsiz sermaye artırımı, anonim ortaklıkların şirket içi kaynaklar ile yaptıkları sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımıdır.

ASELSAN'IN 2023 YILI İLK YARI FİNANSAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

ASELSAN'ın 2023 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. İlk 6 aylık dönemde karını yüzde 42 artıran ASELSAN'ın 6 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 büyüyerek, 18,1 milyar TL'ye ulaştı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin sürdürülebilir büyümesine devam ettiğini vurguladı. ASELSAN'ın ilk yarıyıl finansal sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"ASELSAN'ımız yılın ilk altı ayında yeni başarı hikayeleri yazmaya devam etti. Finansal sonuçlara göre 2023 yılının ilk yarısını yüksek bir karlılık oranı ve başarıyla geride bıraktık. Yeni sözleşmelerin altına da imza attığımız 2023 yılının ilk yarısında ASELSAN'ın bakiye siparişleri 8,4 milyar Amerikan dolarına ulaştı. 2023 yılının ilk altı ayında tedarikçilerimize yaklaşık 17,8 milyar TL ödeme yaptık. 2023 yılının ilk altı ayında 68 adet ürünün millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Türkiye'ye askeri teknolojide liderlik ederken, son beş yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 738'e çıkardık. Böylece 900 milyon doların üzerindeki bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık.