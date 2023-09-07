Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sel felaketi sonrasında kaybolan 3 aylık Asel Bebek ile ilgili bir açıklama yaptı. Vali Kumbuzoğlu, "Bebeğimizi bulmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi. Peki, ASEL BEBEK BULUNDU MU? Selde kaybolan Asel bebek bulundu mu, son durum ne? İşte detaylar…

Aksaray'da pazar akşamı başlayan yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinde, Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde kaybolan 3 aylık Asel Balcan'ı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Peki, ASEL BEBEK BULUNDU MU? Selde kaybolan Asel bebek bulundu mu, son durum ne? İşte detaylar…

ASEL BEBEK BULUNDU MU?

AFAD, jandarma, polis ve UMKE ekipleri, olayın yaşandığı bölgede su kanalı ve çevresini kapsayan geniş bir alanda arama çalışmalarını hızlandırdılar. Ekipler, 3 aylık bebeği bulmak için bölgeyi titizlikle tarıyorlar. Kireçlik mevkisinde 3 Ağustos Pazar akşamı meydana gelen sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi ise kurtarılmıştı.

SELDE KAYBOLAN ASEL BEBEK BULUNDU MU, SON DURUM NE?

Olay günü Güzelyurt ilçesinde oturan ailesini ziyaret ettikten sonra kent merkezindeki evlerine dönmek üzere yola çıktıklarını anlatan Hayriye Balcan, şunları söylemişti:

Güzelyurt'tan, annemden dönüyorduk. Yağmur çok şiddetliydi. Kaza yapmak istemedik, çocuğumuz vardı arabada. Akaryakıt istasyonuna duralım, yağmurun dinmesini bekleyelim, daha sonra yola devam ederiz, dedik. Zaten akaryakıt istasyonuna durduktan 5 dakika sonra her şey o zaman başladı. Bir anda sular gelmeye başladı. Göremedik suyun geldiğini, yağmur çok şiddetli, aşırı rüzgar var. Sis gibi bir şey çöktü. Arabanın içinden dışarısı net gözükmüyor. Zaten onun için yolda ilerleyemedik. Sular gelmeye başlayınca, arabanın içine su dolmaya başladı. Elime telefon geçti bir anda. Kayınbabamı aradım, 'Baba biz sele kapılıyoruz. Yardım edin' dedim. O da, 'Geliyoruz' dedi. 'Siz bizi kurtaramazsınız. Haber verin herkese, siz tek başınıza kurtaramazsınız bizi' dedim. Akaryakıt istasyonuna bizle beraber 5-6 araç geldi, beklemeye başladı. Çünkü yolda ilerlemek mümkün değil.'

"SUYUN İÇİNDEYDİK ARTIK"

Otomobillerine çarpan kaya parçası sonrası aracın içinde kucağındaki bebeğiyle birlikte suya fırladıklarını ve sürüklendiklerini belirten Balcan, 'Sular gittikçe yükseldi. Nasıl olduysa bir kaya parçası mı, sert bir şey geldi, eşimin oturduğu tarafa sürücünün bulunduğu tarafa çarptı. O çarpmayla kapı açıldı. Çocukla ben suya fırladım. Eşim arkamdan 'Hayriye' diye bağırdı. Duydum ama suyun içindeydik artık. Taklalar atıyoruz, çocuk kucağımda. Çocukla epey sürüklendim. Sonra da ellerimin içinden kaydı gitti. Sonra su beni dereye attı 'dedi.

Kapıldığı akıntıdan kurtulmak için dakikalarca uğraştığını belirten Balcan, 'Derede akıntıya kapılmamak için direndim, sonra artık canım kesildi, yoruldum. Kımıldayacak halim kalmadı. Ellerimi, kollarımı açtım, 'Öleceğim burada, hepimiz öleceğiz' diyerek kelimeişehadet getirdim. Nasıl olduysa Allah tarafından ot, çöp, işte ağaç parçaları etrafımı sardı. Ben hareketsiz halde kalınca su beni yukarı kaldırdı. Ondan sonra ağzım, burnum açılınca nefes almaya başladım; ama derenin içinde tabi gidiyorum bu sırada. Hani akıntı birden fazlalaşıyor. Suda batıp, çıkıp sürükleniyorum. Ağaçlardan tutunmaya çalıştım. Çok uğraştım ama akıntı kuvvetli olduğu için tutamadım. Daha sonra elime kalın bir ağaç parçası geldi. Ona tutundum. Biraz dinlenip, nefes aldım. Sonra gücümü toplamaya çalıştım. Çıkmaya çalışıyorum suyun içinden; ama deredeki su o kadar yükselmiş ki, topraktır, ağaç parçasıdır neye tutunmak istesem hepsi suya karışıp gidiyor. Sonra suyun içinde ayağıma ağacın kökü denk geldi. Oradan artık destek aldım ve ağacın üzerine çıktım. Ağacın üzerinden tarlaya indim. Yürüyecek halim yok. Ayağa kalkıyorum. Bir sağa düşüyorum, bir sola düşüyorum. Bir iki adım atamadan ayakkabılarımın altına çamurlar yapıştı, ayakkabı ağırlaştı. Ayakkabıları çıkardım, tarlanın içinden yürümeye çalıştım' diye konuştu.