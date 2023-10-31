Gazze'ye 25 gündür ağır bombardımanda bulunan İsrail ordusu bugün de Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef alan bir saldırıda bulundu. Kampa yönelik saldırıda onlarca ölü ve yaralı bulunduğu açıklanırken, katil İsrail'in bu kanlı hamlesine Hamas'tan yanıt gecikmedi. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in Aşdod şehrine yönelik roket saldırısı gerçekleştirdi.

Aşdod nerede? Aşdod hangi ülkede, haritası ve konumu ne?

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 25 gündür bomba yağdırıyor. Bugün de Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nı vuran İsrail ordusu, onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olurken Hamas'tan bu saldırıya yanıt gecikmedi. Örgütün silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in Aşdod şehrini çok sayıda roketle vurdu.

AŞDOD NEREDE?