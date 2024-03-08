asdasdasd asdasdasd asdasdasdasdasdasd asdasdasd asdasdasd

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HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu: İttifak görüşmeleri ile ilgili noktayı koyduk, o defteri kapattık
Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
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Özel okulda 6 bin 500 TL maaş teklif edilen öğretmen isyan etti