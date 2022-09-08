Aşçı mesleğini yapmak isteyenler Aşçı maaşları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Aşçı maaşları ve Aşçı ücretleri hakkında araştırma yapanlar Aşçı maaşları ne kadar? Güncel zamlı Aşçı maaşları kaç TL? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, Aşçı maaşları ne kadar?

Kariyerini Aşçılık mesleği üzerine yapmayı düşünenler Aşçı maaşları ne kadar? Güncel zamlı Aşçı maaşları kaç TL? diye araştırıyor. Peki, Aşçı maaşları ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

AŞÇI MAAŞLARI NE KADAR?

Aşçı maaşları 5.500 ile 12.380 arasında değişkenlik gösteriyor.