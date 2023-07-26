Asce lojistik halka arz ne zaman? Asce halka arz kaç lot verir? Asce halka arz enerji oransal mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar Asce halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Asce halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Asce halka arz ne zaman? Asce halka arz hangi bankada var? Asce halka arz enerji oransal mı? Asce halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...