Asce lojistik halka arz ne zaman? Asce halka arz kaç lot verir? Asce halka arz enerji oransal mı?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Asce halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Asce halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Asce halka arz ne zaman? Asce halka arz hangi bankada var? Asce halka arz enerji oransal mı? Asce halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Asce halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Ascehalka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Ascehalka arz kaç lot verir? Ascehalka arz hangi bankada var? Ascehalka arz enerji oransal mı? Ascehalka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Ascealabileceğiniz bankalar!
Asce, halka arz tarihi 27 - 28 Temmuz 2023 olarak belirlendi.
Asce, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Asce, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Asce12,60 TL'den halka arz olacak.
Ascehisse kodu #ASGYO olarak açıklandı.
Asceşirketi 165,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.