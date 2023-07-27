Asce halka arz kaç lot verir? Asce gyo ne zaman işlem görecek? Asce halka arz hangi bankalarda var?

Halka arz takip eden vatandaşlar Asce halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Asce halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Asce halka arz kaç lot verir? Asce gyo ne zaman işlem görecek? Asce halka arz hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...