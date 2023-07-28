ASCE halka arz eşit mi, oransal mı? ASCE Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda?

ASCE Yenilenebilir Enerji AKFYE koduyla Borsa İstanbul'da halka arz oluyor. Şirketin, SPK'ya yaptığı halka arz başvurusu, kurul tarafından onaylandı. Ardından ASCE halka arz eşit mi, oransal mı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, ASCE halka arz eşit mi, oransal mı? ASCE Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda?