ASCE halka arz eşit mi, oransal mı? ASCE Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda?
Gündem Haberleri
ASCE Yenilenebilir Enerji AKFYE koduyla Borsa İstanbul'da halka arz oluyor. Şirketin, SPK'ya yaptığı halka arz başvurusu, kurul tarafından onaylandı. Ardından ASCE halka arz eşit mi, oransal mı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, ASCE halka arz eşit mi, oransal mı? ASCE Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda?
ASCE halka arz eşit mi, oransal mı? Sorusu, aranın ardından halka arzların tekrar gündeme gelmesi ile birlikte merak ediliyor. Bunun ardından ASCE halka arzı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ASCE halka arz eşit mi, oransal mı? ASCE Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda? İşte detaylar haberimizde...
ASGYO eşit olarak halka arz edilecek.
Asce halka arz 27-28 Temmuz tarihlerinde olacak.
Asce hisse fiyatı 12,60 TL olacak. Yatırımcılar Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla taleplerini iletebilecek.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Bank A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.