Asce gyo ne zaman işlem görecek? Asce halka arz kaç lot verir? Asce halka arz hangi bankalarda var?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Asce halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Asce halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Asce halka arz kaç lot verir? Asce gyo ne zaman işlem görecek? Asce halka arz hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Asce halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Ascehalka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Asce halka arz kaç lot verir? Asce gyo ne zaman işlem görecek? Asce halka arz hangi bankalarda var? sorularını merak ediyor. İşte Asce alabileceğiniz bankalar!
Asce, halka arz tarihi 27 - 28 Temmuz 2023 olarak belirlendi.
Asce, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Asce, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 Ağustos'ta borsada işlem görmeye bekleniyor.
Asce12,60 TL'den halka arz olacak.
Ascehisse kodu #ASGYO olarak açıklandı.
Asceşirketi 165,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.