ASCE GYO katılım endeksine uygun mu? sorusu yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. 27-28 Temmuz sürecinde halka arz edilen Asce Gayrimenkul Ortaklığı hisseleri yoğun ilgi görüyor. Peki, ASCE GYO Kimin şirketi? ASCE GYO halka arz ne zaman? ASCE eşit mi oransal mı?

Borsa yatırımcıları ASGYO koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Asce'nin katılım endeksi şartlarını karşılayıp karşılamadığını araştırıyor. Peki, ASCE GYO katılım endeksine uygun mu? ASCE GYO Kimin şirketi? ASCE GYO halka arz ne zaman? ASCE eşit mi oransal mı?

ASCE GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzına onay verdiğini 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurdu. Şirket, önümüzdeki hafta içerisinde talep toplamaya başlayacak ve borsada işlem görmeye başlayacak. Asce GYO'nun halka arzı, yayınlanan borsa görüşüne göre katılım endeksi şartlarını karşılayarak gerçekleştirilecektir. Bu gelişme, yatırımcıların ilgisini çekecek ve şirketin borsadaki performansı merakla bekleniyor.

Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz ile birlikte büyüme ve gelişme sürecine önemli bir adım atarken, yatırımcılar için de yeni fırsatlar sunacak. Yatırım ortamının iyileşmesi ve katılım endeksi şartlarının sağlanması, şirketin halka arzının başarılı geçmesine yönelik olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

ASCE EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Asce GYO, şeffaf bir şekilde sermaye piyasasında işlem görecek ve yeni yatırımcılara kapılarını açacak. Şirketin gelecek dönemdeki performansı, yatırımcıların güvenini kazanma açısından kritik öneme sahip olacak. Bu nedenle, Asce GYO'nun gelecekteki başarılı adımlarını takip etmek, yatırımcılar için büyük önem taşıyacak.

ASCE GYO KİMİN ŞİRKETİ?

Asce GYO şirket paylarının büyük çoğunluğu, 69% ile Abdulkadir Konukoğlu'nda bulunmaktadır. Yine Abdulkadir Konukoğlu'nun tüm imtiyazlı payları (A ve B grubu) elinde bulundurmaktadır. Payların geriye kalan 24%'lük kısmı ise Konukoğlu ailesinin diğer üyelerinde ve 7%'si Emine Koçer'de bulunmaktadır.

Halka arz edilecek payların nominal değerleri toplamı 165.000.000 TL olup 99.000.000 TL nominal kısmı sermaye artımı yoluyla 66.000.000 TL nominal Değerli kısmı ortak satış şeklinde halka arz edilecektir.

ASCE GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Asce GYO halka arzı için, 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanacaktır.

ASCE GYO HALKA ARZ FİYATI NEDİR?

1 TL nominal değerli pay için 12,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

ASCE GYO HALKA AÇIKLIK ORANI NE OLACAK?

Halka arz edilmesi ile Şirket'in halka açıklık oranının %25.04 olması planlanmaktadır.