Asce GYO halka arz sonuçları! ASGYO Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Asce GYO KAP açıklaması!
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27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilen Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz sonuçları merak ediliyor. Peki Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne oldu? İşte Asce GYO halka arz sonuçları! Asce GYO halka arz sonucu KAP açıklaması hakkında bilgiler...
Asce GYO halka arz sonuçları! 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilen Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz sonuçları merak ediliyor. Peki Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne oldu? İşte Asce GYO halka arz sonuçları! Asce GYO halka arz sonucu KAP açıklaması hakkında bilgiler haberimizde...
ASCE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI
Asce GYO halka arz sonuçlarının talep toplama sürecinin ardından 2 iş günü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından açıklanması bekleniyor. Yani Asce GYO halka arz sonuçlarının 31 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arası açıklanması beklenmektedir.
ASCE GYO HALKA ARZ HAKKINDA BİLGİLER
- Asce GYO, halka arz tarihi 27 - 28 Temmuz 2023 tarihlerinde yapıldı.
- Asce, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabildi.
- Asce GYO, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
- Asce 12,60 TL'den halka arz oldu.
- Asce hisse kodu #ASGYO olarak duyuruldu.
- Asce şirketi 165,000,000 lot veriyor.
- Asce GYO, halka arzda eşit dağıtım yöntemini kullanmıştır.