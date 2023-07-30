Asce GYO halka arz sonuçları! ASGYO Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Asce GYO KAP açıklaması!

27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilen Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz sonuçları merak ediliyor. Peki Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne oldu? İşte Asce GYO halka arz sonuçları! Asce GYO halka arz sonucu KAP açıklaması hakkında bilgiler...