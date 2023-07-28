ASCE GYO katılım endeksine uygun mu? sorusu yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. 27-28 Temmuz sürecinde halka arz edilen Asce Gayrimenkul Ortaklığı hisseleri yoğun ilgi görüyor. Peki, ASCE gayrimenkul halka arz alınır mı? ASCE gayrimenkul halka arz kaç lot verir? ASCE gayrimenkul halka arz caiz mi? ASCE gayrimenkul ne zaman işlem görecek?

Borsa yatırımcıları ASGYO koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Asce'nin katılım endeksi şartlarını karşılayıp karşılamadığını araştırıyor. Peki, ASCE gayrimenkul halka arz alınır mı? ASCE gayrimenkul halka arz kaç lot verir? ASCE gayrimenkul halka arz caiz mi? ASCE gayrimenkul ne zaman işlem görecek?

ASCE GAYRİMENKUL HALKA ARZ ALINIR MI?

Asce GYO'nun halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan tarihler sonunda açıklandı. Şirket, yatırımcılarından gelecek talepleri toplamak için 2 günlük bir süre belirledi. ASGYO Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda ASGYO BIST koduyla işlem görecek.

Halka arz için belirlenen fiyat 12,60 TL olarak duyuruldu. Bu fiyat, Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin hisselerinin halka arz edileceği fiyat olarak belirlendi. Şirket, halka arz ile ödenmiş sermayesini 560 milyon TL'den 659 milyon TL'ye yükseltmeyi hedefliyor.

ASCE GAYRİMENKUL HALKA ARZ KAÇ LOT VERIR?

Yatırımcılar, Asce GYO'nun halka arzı için harekete geçti ve şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmek istiyorlar. Bu halka arz, şirketin finansal yapı ve büyüme stratejileri için önemli bir adım olarak görülmektedir.

Asce GYO'nun halka arzına ilişkin SPK tarafından paylaşılan bilgilere göre, toplamda 99.000.000 lot pay dağıtılacak.

ASCE GYO'nun halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı yoluyla sağlanacak, ayrıca 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu'nun payından satışla gerçekleştirilecek.

Toplam 165 milyon TL'lik payın dağıtımında, yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara sunulacak. Bu dağıtım, hem bireysel yatırımcıların hem de kurumsal yatırımcıların Asce GYO'ya yatırım yapma fırsatı bulacağı anlamına gelmektedir.

Asce GYO'nun halka arzı, şirketin büyüme stratejilerine katkı sağlamak, sermaye yapılandırmasını güçlendirmek ve yatırımcı tabanını genişletmek için önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu süreçte yatırımcılar, şirketin gelecekteki performansını değerlendirmek için büyük bir ilgi ve heyecanla talep toplama dönemini beklemektedir.

Asce GYO'nun halka arz sürecinin başarılı geçmesi ve şirketin hedeflerine ulaşması temennisiyle yatırımcılar heyecanla talep toplama dönemini beklemektedir.

ASCE GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzına onay verdiğini 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurdu. Şirket, önümüzdeki hafta içerisinde talep toplamaya başlayacak ve borsada işlem görmeye başlayacak. Asce GYO'nun halka arzı, yayınlanan borsa görüşüne göre katılım endeksi şartlarını karşılayarak gerçekleştirilecektir. Bu gelişme, yatırımcıların ilgisini çekecek ve şirketin borsadaki performansı merakla bekleniyor.

Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz ile birlikte büyüme ve gelişme sürecine önemli bir adım atarken, yatırımcılar için de yeni fırsatlar sunacak. Yatırım ortamının iyileşmesi ve katılım endeksi şartlarının sağlanması, şirketin halka arzının başarılı geçmesine yönelik olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

ASCE GYO KİMİN ŞİRKETİ?

Asce GYO şirket paylarının büyük çoğunluğu, 69% ile Abdulkadir Konukoğlu'nda bulunmaktadır. Yine Abdulkadir Konukoğlu'nun tüm imtiyazlı payları (A ve B grubu) elinde bulundurmaktadır. Payların geriye kalan 24%'lük kısmı ise Konukoğlu ailesinin diğer üyelerinde ve 7%'si Emine Koçer'de bulunmaktadır.

Halka arz edilecek payların nominal değerleri toplamı 165.000.000 TL olup 99.000.000 TL nominal kısmı sermaye artımı yoluyla 66.000.000 TL nominal Değerli kısmı ortak satış şeklinde halka arz edilecektir.

ASCE GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Asce GYO halka arzı için, 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanacaktır.

ASCE GYO HALKA ARZ FİYATI NEDİR?

1 TL nominal değerli pay için 12,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

ASCE GYO HALKA AÇIKLIK ORANI NE OLACAK?

Halka arz edilmesi ile Şirket'in halka açıklık oranının %25.04 olması planlanmaktadır.