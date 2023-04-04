Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde moloz dökümünü protesto etmek isteyen vatandaşlara jandarma ve çevik kuvvet polisi müdahale etti. Peki, Asbestli moloz nedir? Asbestli moloz zehirler mi?

Hatay'da depremzedelerin enkaz molozlarının yaşam alanlarına yakın dökülmesine karşı depremzedelerin dün başlattığı yaşam nöbetine jandarma ve çevik kuvvet polisi gaz sıkarak müdahale etti. Bir kadın gazdan etkilenerek baygınlık geçirirken, kolluk kuvvetleriyle vatandaşlar arasında itiş kakış yaşandı. Peki, Asbestli moloz nedir? Asbestli moloz zehirler mi?

ASBESTLİ MOLOZ NEDİR?

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kahraman, molozlardaki asbestin risk taşdığını belirtti. Hala enkaz altında bulunanlar varken prosedürleri uygulamanın güç olduğunu belirten Kahraman, çıkan molozların depolanmasında yer seçiminin halk sağlığı için çok önemli bir konu olduğunu vurguladı.

Enkaz çalışmalarında molozlardan çıkan asbest ve kimyasal tozlardan korunulması gerektiğini kaydeden Kahraman, "Yıkılan binalardan çıkan asbest risk oluşturuyor. Binlerce yurttaşımız enkaz altındayken bu aşamada prosedürleri uygulamak süreyi çok fazla uzatır. Yine de bina yıkımları ve enkaz molozlarının kaldırılması esnasında maske, koruyucu elbise, gözlük gibi önlemler alınmalıdır" dedi.

Kaynak: gazeteduvar