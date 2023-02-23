Asbest nedir? Asbestin çevreye verdiği zaralar nelerdir? Asbestin neden olduğu hastalıklar nelerdir?

Maraş depremlerinin ardından Asbest deprem bölgesinde tehlike oluşturması nedeniyle geçtiğimiz günlerde gündeme olmuştu. Asbest tehlikesi devam ederken vatandaşlar bu hastalığın ne olduğunu ve çevreye olası etkilerini araştırmaya koyulmuş durumda. Peki, Asbest hastalığı nedir? Asbestin çevreye verdiği zaralar nelerdir? Asbestin neden olduğu hastalıklar nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 23 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Kahramanmaraş depreminin 11 ili derinden etkilemesiyle birlikte bölgede yaralar sarılmaya, enkazlar kaldırılmaya devam ediyor. Ancak çalışmalar sırasında adı pek fazla kamuoyunda duyulmamış olan asbest hastalığı gündem oldu. Peki, Asbest hastalığı nedir? Asbestin çevreye verdiği zaralar nelerdir? Asbestin neden olduğu hastalıklar nelerdir? Detaylar haberimizde...

ASBEST NEDİR?

Asbest, ya da amyant, lifli yapıda kanserojen bir mineraldir. Silisyumun sodyum, demir, magnezyum ve kalsiyumla oluşturduğu ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı, lifsel mineral yapısında hidrate silikatlardır. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle de bilinir. Asbestozis, asbestos solunmasıyla oluşan toz hastalığıdır.

ASBESTİN ÇEVEREYE VERDİĞİ ZARALAR NELERDİR?

Düşük oranlarda asbest soluduğumuz havada ve doğal kaynaklar da dahil olmak üzere içme suyunda bulunmaktadır. Araştırmalara göre genel olarak asbeste maruz kalanlarda (meslek dışında) akciğer zarında gram başına on bin ila yüz bin asbest parçacığı bulunmaktadır ki bu da her insanın akciğerlerinde milyonlarca parçacık bulunması demektir.

ASBEST AKÇİĞER KANSEERİNE Mİ YOL NEDEN OLUR?

Arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve bundan sonraki enkaz kaldırma çalışmalarına katılacak kişilerin koruyucu ekipman, maske, eldiven, gözlük, kalın iş ayakkabısı, baret takmalarının zorunlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çallı, asbestin havaya kalkacak tozla birlikte solunmasının akciğer kanserine sebep olabileceğini söyledi.

ASBESTİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR NELERDİR?

Asbeste maruz kalınması sonucunda oluşan meslek hastalıkları aşağıdaki gibidir.

Asbestoz: İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.

Plevral Reaksiyonlar:

Plevral plaklar,

Benign asbest plörezisi,

Diffüz plevral kalınlaşma

Parenkimal Akciğer Hastalıkları: