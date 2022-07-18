Asbest nedir? Asbest anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Asbest kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Asbest anlamı ne? Asbest ne demek?

ASBEST NE DEMEK?

Asbest (asbestos) ya da amyant, lifli yapıda kanserojen bir mineraldir. Silisyumun sodyum, demir, magnezyum ve kalsiyumla oluşturduğu ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı, lifsel mineral yapısında hidrate silikatlardır. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle de bilinir. Asbestozis, asbestos solunmasıyla oluşan toz hastalığıdır (pnömokonyoz).