Üye Girişi
Haberler

ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı 3-4 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASAT Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 4 Eylül 2024 günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 4 Eylül Antalya su kesintisi saatleri!

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 4 Eylül günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 4 Eylül Antalya su kesintisi saatleri...

4 EYLÜL ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı 3-4 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Soğuk Haber Konyaaltı Muratpaşa Manavgat Antalya Alanya Yaşam Kepez Eylül

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia
6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bir Gece Masalı gerçek mi, yaşanmış mı? Bir Gece Masalı senaryosu uyarlama mı? Bir Gece Masalı nerede çekiliyor? Bir Gece Masalı setleri nerede? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Eylül Salı Bir Gece Masalı 1. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 3-4 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 3-4 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Fabian Ruiz kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Milan Skriniar kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Meram, Beyşehir 3-4 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, Nizip 3-4 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 3 Eylül Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title