Üye Girişi
Haberler

ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 1-2 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASAT Muratpaşa, Manavgat, Serik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 2 Eylül 2024 günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 2 Eylül Antalya su kesintisi saatleri!

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 2 Eylül günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 2 Eylül Antalya su kesintisi saatleri...

2 EYLÜL ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 1-2 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Muratpaşa Manavgat Antalya Antalya Alanya Kepez Eylül Antalya Gündem Gündem Yaşam Haberler

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltında

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltında

 MHP'li başkanın öldürülme anı kamerada! Silahı çekip peş peşe ateş etmiş

MHP'li başkanın öldürülme anı kamerada! Silahı çekip peş peşe ateş etmiş

 Devlet hastanesi 'Yapacak bir şey yok' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti

Devlet hastanesi "Yapacak bir şey yok" dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı

Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Meram 1-2 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Karabağlar, Bornova, Foça 1-2 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Adalar, Pendik su kesintisi listesi! 1-2 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 1-2 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Seyhan, Çukurova, İmamoğlu 1-2 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Osmangazi, Yıldırım 1-2 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Karkamış, İslahiye 1-2 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! Akyurt, Beypazarı, Çankaya 1-2 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 1 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Başak, Yay, Oğlak burcu yorumu! 1 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi
title