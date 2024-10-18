Üye Girişi
Haberler

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 19-20 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 19-20 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASAT Kepez, Muratpaşa, Alanya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 19 Ekim 2024 günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 19 Ekim Antalya su kesintisi saatleri!

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 19 Ekim günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 19 Ekim Antalya su kesintisi saatleri!

ANTALYA SU KESİNTİSİ 19 EKİM

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 19-20 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Soğuk Haber Muratpaşa Manavgat Antalya Alanya Gündem Yaşam Kepez

Bakan Tunç'tan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili açıklama 47 şüpheliden 22'si tutuklandı

Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 tutuklama

 Yenidoğan çetesinin mağduru anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim

Acılı anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim

 Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama

Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama
İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır

İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cuma hangi diziler var? 18 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Yenidoğan çetesi kaç bebek öldürdü? Çağla Durmuş kim? Hemşire Çağla Durmuş hangi hastanede çalışıyor? Torun Center neden mühürlendi? Torun Center yıkılacak mı, kapatılacak mı? Yenidoğan çetesi bebekleri neden ve nasıl öldürdü? İlker Gönen kim? Yenidoğan Çetesi Dr. İlker Gönen hangi hastanede çalışıyor? Çözen Kazanır ne zaman, saat kaçta ÖDÜL ne? 18 Ekim Cuma ÇÖZEN KAZANIR CEVAPLARI ve sonuçları! (TGRT HABER) MasterChef eleme adayları kim? 18 Ekim Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Ekim Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 18 Ekim Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bebek katili çete hangi hastane?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.