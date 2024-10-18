ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 19-20 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 19 Ekim günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 19 Ekim Antalya su kesintisi saatleri!

ANTALYA SU KESİNTİSİ 19 EKİM