Üye Girişi
Haberler
Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı

16 yaş sınırı konuşuluyordu! Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor

 Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama
Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 11-12 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 11-12 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASAT Kepez, Alanya, Konyaaltı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 12 Aralık 2024 günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 12 Aralık Antalya su kesintisi saatleri!

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 12 Aralık günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 12 Aralık Antalya su kesintisi saatleri!

ANTALYA SU KESİNTİSİ 12 ARALIK

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 11-12 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Esad'ın en sevdiği asker yakalandı! İdam edilecek
img

Münbiç'te PKK/YPG'ye ait tünel ağı ortaya çıkarıldı
img

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arsenal Monaco CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Monaco maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İnstagram çöktü mü SON DAKİKA! Borussia Dortmund Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Borussia Dortmund Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Manchester City CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İnstagram Whatsapp çöktü mü 11 Aralık Çarşamba? WP çöktü mü, Whatsapp'a ne oldu? Siber saldırı mı oldu? Sosyal medya, Whatsapp, İnstagram, Facebook kim saldırdı,? Instagram ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba! Whatsapp ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.