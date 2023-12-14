Üye Girişi
Haberler

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Antalya su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Abone Ol

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 14 Aralık günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 14 Aralık günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Aralık Antalya su kesintisi saatleri...

14 ARALIK ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Antalya su kesintisi listesi!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Antalya Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Antalya su kesintisi listesi! 15 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 15 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 14 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 14 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Esin Çepni ile Zafer Görgen sevgili mi? Esin Çepni sevgilisi kim? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! AVRUPA LİGİ MAÇLARI! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 14 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 15 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şili'nin resmi dili nedir? Şili nerede, hangi kıtada? Şili para birimi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title