ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 19 Ocak Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 19 Ocak Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

19 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA

Kesintinin Yeri : SALUR MAH:

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 18-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : SALUR MAH: GENELİ

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAHALLE GENELİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:15 18-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAHALLE GENELİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :18:00 18-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TEPE MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :18:00 18-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BEKTAŞ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ

Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :19:59 18-01-2023

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KEŞEFLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :20:01 18-01-2023

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KEŞEFLİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA YEŞİLÖZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :20:02 18-01-2023

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YEŞİLÖZ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ÖZVADİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :20:02 18-01-2023

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÖZVADİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA HOCALAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :20:03 18-01-2023

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HOCALAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İMAMLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :20:04 18-01-2023

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İMAMLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA UĞRAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :20:04 18-01-2023

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA UĞRAK MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :20:05 18-01-2023

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.