ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 17 Ocak Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 17 Ocak Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

17 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : AVDAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:00 16-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : UĞRAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:06 17-01-2023

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : KÜÇÜK HASBAHÇE MH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:14 17-01-2023

Kesintiden Etkilenen Yerler : Küçükhasbahçe, Büyükhasbahçe, Fığla, Sugözü, Hacımehmetli ve Dinek mahalleleri

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : BÜYÜK HASBAHÇE MH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:16 17-01-2023

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : FIĞLA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:17 17-01-2023

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : SUGÖZÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:18 17-01-2023

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : HACIMEHMETLİ MH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:18 17-01-2023

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : DİNEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:19 17-01-2023

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:46 17-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ZAFER MAH.

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Bulunduğu Belediye : YURTPINAR BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : 9081 sokak .

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:26 17-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : 9081 sokak.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ

Kesintinin Yeri : 12-DEMİRTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:42 17-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GENÇLİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:42 17-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GENÇLİK MAH.