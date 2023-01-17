ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 17 Ocak Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 17 Ocak Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
17 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : AVDAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:00 16-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : UĞRAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:06 17-01-2023
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : KÜÇÜK HASBAHÇE MH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:14 17-01-2023
Kesintiden Etkilenen Yerler : Küçükhasbahçe, Büyükhasbahçe, Fığla, Sugözü, Hacımehmetli ve Dinek mahalleleri
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : BÜYÜK HASBAHÇE MH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:16 17-01-2023
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : FIĞLA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:17 17-01-2023
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : SUGÖZÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:18 17-01-2023
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : HACIMEHMETLİ MH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:18 17-01-2023
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : DİNEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:19 17-01-2023
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:46 17-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ZAFER MAH.
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Bulunduğu Belediye : YURTPINAR BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : 9081 sokak .
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:26 17-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : 9081 sokak.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ
Kesintinin Yeri : 12-DEMİRTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:42 17-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GENÇLİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:42 17-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GENÇLİK MAH.