ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13 - 14 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 14 Ocak Cumartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 14 Ocak Cumartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

14 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : SERIK-YUKARI KOCAYATAK

Kesintinin Yeri : YUKARI KOCAYATAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:30 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YUKARIKOCAYATAK MAH

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-EMISBELENI

Kesintinin Yeri : ALANYA EMİŞBELENİ MAH. KARANLIBÜK SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA EMİŞBELENİ MAH. KARANLIBÜK SOK.

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : AKÇAALAN MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:56 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : AKÇAALAN MAH. MUHTARLIK ÖNÜ PATLAK

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:01 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH. IRAZLI MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:14 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH. LORTLAR VE BOBUŞLU MEVKİLERİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BIÇAKÇI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:28 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BIÇAKÇI MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. HACIPÜRÜ MEVKİNDEKİ POMPA

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:34 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH. ALİEFENDİ, İSHAKLI, İSPATLI, SEKİ MAHALLELERİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İSHAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:38 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSHAKLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İSPATLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:39 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSPATLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SEKİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:40 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SEKİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ALİEFENDİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:41 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ALİEFENDİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ELMALI-KÖY

Kesintinin Yeri : KARAMIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:28 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : KOCAPINAR MAH. - GEÇMEN MAH .