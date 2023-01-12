ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12 - 13 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 13 Ocak Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 13 Ocak Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

13 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:51 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : SAĞİRİN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:51 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÇARDAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:52 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : KARABÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:52 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH. TATLICI CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:09 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BEKTAŞ, TEPE, BÜYÜK HASBAHÇE MAHALLELERİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:16 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TEPE MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:17 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH.

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Bulunduğu Belediye : SERIK-YUKARI KOCAYATAK

Kesintinin Yeri : YUKARI KOCAYATAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:36 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : YUKARIKOCAYATAK MAH

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AYDINLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:01 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇIĞLIK MAH , AYDINLAR MAH , AYANLAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SABURLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:00 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SABURLAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:49 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : HACIOSMANLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:27 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : HACIOSMANLAR MAH

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : BURMAHANCI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:38 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BURMAHANCI MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA KIZILCAŞEHİR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:01 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KIZILCAŞEHİR MAH.

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : SOLAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:29 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : solak mah , dumanlar mah , yeni dumanlar mah.

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KUZCA MAH:

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:58 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : KUZCA MAH GENELİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:20 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH. IRAZLI MEVKİNDEKİ MOTOR

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:24 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH. LORTLAR VE BOBUŞLU MEVKİLERİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:29 12-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : KESTEL MAH HASTEPE VE ESENTEPE CADDELERİ

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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-DAGBELI

Kesintinin Yeri : DAĞBELİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:50 12-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi