ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 - 12 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 12 Ocak Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 12 Ocak Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

12 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : ŞATIRLI MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:30 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ŞATIRLI MAH

---

Bulunduğu Belediye : AKSU-KOY

Kesintinin Yeri : ALAYLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:04 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALAYLI MAH.YURTPINAR MAH , İHSANİYE MAH.GÖKDERE MAH.

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA TIRILAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:26 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TIRILAR MAH.

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:42 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA SARAY MAH. ŞİRİNEVLER SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:07 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SARAY MAH.

---

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA

Kesintinin Yeri : BAGLIK MAH 1.CADDE

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:19 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BAGLIK MAHALLESİ SARICASU MAHALLESİ

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA

Kesintinin Yeri : ILICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:27 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : 110 ANA BORIU

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : KARAÖZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:00 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:20 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BEKTAŞ MAH. VE TEPE MAHALLELERİ

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:28 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağım

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TEPE MAH.

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA KZLARPINARI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:37 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KZLARPINARI MAH.

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : ALANYA KESTEL MAH. TAŞLICA CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:23 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KESTEL MAH. TAŞLICA CAD.

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ALİEFENDİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:56 11-01-2023

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ALİEFENDİ MAH.

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜKHASBAHÇE MAH. TAVŞANDAMI SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:24 11-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜKHASBAHÇE MAH. TAVŞANDAMI SOK.