ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 10 - 11 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 11 Ocak Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 11 Ocak Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
11 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. HACIPÜRÜ DEPOSU
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:38 10-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK, ALİEFENDİ, İSHAKLI, İSPATLI, SEKİ MAHALLELERİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ALİEFENDİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:40 10-01-2023
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ALİEFENDİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA İSHAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:41 10-01-2023
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSHAKLI MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA İSPATLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:41 10-01-2023
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSPATLI MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SEKİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 10-01-2023
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SEKİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH. LORTLAR MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:48 10-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH. LORTLAR MEVKİ
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Bulunduğu Belediye : YURTPINAR BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : IHSANIYE KOYU
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:52 10-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : IHSANIYE KOYU GÖKDERE MURTUNA YURTPINAR MAH
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH. BENLİLER DERESİ İÇİ MASLAKTAKİ ŞAMANDIRA
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 10-01-2023
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TEPE MAH.
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Bulunduğu Belediye : FINIKE
Kesintinin Yeri : KARŞIYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:23 10-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : ALANYA KESTEL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:21 10-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KESTEL MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:58 10-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HACIALİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:11 10-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : ŞATIRLI MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:30 10-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ŞATIRLI MAH
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : SÜTÇÜLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:44 10-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler : SÜTÇÜLER MAH.
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : Yengüney Karaçukur
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:13 10-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DEMİREL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:18 10-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler : DEMİREL MAH.