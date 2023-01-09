ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9 - 10 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 10 Ocak Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 10 Ocak Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

10 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:19 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.

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Bulunduğu Belediye : YURTPINAR BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : IHSANIYE KOYU

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : IHSANIYE KOYU

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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI

Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:09 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : dağbeli

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:09 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ZAFER MAH. ANTKOOP BÜYÜK ADA SİTESİ İÇİ .

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : MURTUNA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:22 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : MURTUNA MAH.

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA

Kesintinin Yeri : ILICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : AŞAĞI IŞIKLAR

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : YUKARI IŞIKLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : HATIPLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : GÜLTEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:19 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH ASPENDOS HASTANESİ ÇEVRESİ VE GEDİK MAH

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. HACIPÜRÜ DEPOSU

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:26 09-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK, ALİEFENDİ, İSHAKLI, İSPATLI, SEKİ MAHALLELERİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ALİEFENDİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:32 09-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ALİEFENDİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İSHAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:36 09-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSHAKLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İSPATLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:37 09-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSPATLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SEKİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:40 09-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SEKİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇOLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH. ASAR MEVKİ BASMA HATTI

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:41 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ŞELALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:10 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ŞELALE MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:44 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇIPLAKLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KEMERAĞZI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:08 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:08 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:51 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIKCILLI

Kesintinin Yeri : CİKCİLLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:03 09-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : CİKCİLLİ MAH UZUN SIRT VE SEYİR TERASI CİVARLARI