ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9 - 10 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 10 Ocak Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 10 Ocak Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
10 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:19 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.
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Bulunduğu Belediye : YURTPINAR BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : IHSANIYE KOYU
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : IHSANIYE KOYU
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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI
Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:09 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : dağbeli
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:09 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ZAFER MAH. ANTKOOP BÜYÜK ADA SİTESİ İÇİ .
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : MURTUNA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:22 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : MURTUNA MAH.
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA
Kesintinin Yeri : ILICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : AŞAĞI IŞIKLAR
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : YUKARI IŞIKLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : HATIPLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : GÜLTEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:19 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH ASPENDOS HASTANESİ ÇEVRESİ VE GEDİK MAH
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. HACIPÜRÜ DEPOSU
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:26 09-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK, ALİEFENDİ, İSHAKLI, İSPATLI, SEKİ MAHALLELERİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ALİEFENDİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:32 09-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ALİEFENDİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA İSHAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:36 09-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSHAKLI MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA İSPATLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:37 09-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSPATLI MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SEKİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:40 09-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SEKİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI
Kesintinin Yeri : ÇOLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH. ASAR MEVKİ BASMA HATTI
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:41 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ŞELALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:10 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ŞELALE MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:44 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇIPLAKLI MAH.
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KEMERAĞZI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:08 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE
Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:08 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:51 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIKCILLI
Kesintinin Yeri : CİKCİLLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:03 09-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : CİKCİLLİ MAH UZUN SIRT VE SEYİR TERASI CİVARLARI