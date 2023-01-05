ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5 - 6 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 6 Ocak Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ocak Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
6 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:59 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI
Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:03 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:19 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN
Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH: SAHİL
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:07 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA
Kesintinin Yeri : SALR MAH:
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:08 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG
Kesintinin Yeri : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:10 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH. MERKEZ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:14 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : ORTA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:48 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-INCEKUM
Kesintinin Yeri : ALANYA İNCEKUM MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:53 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU
Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:28 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : DEMİRCİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:35 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:35 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : 935 SOKAK
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:30 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE
Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:38 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:09 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : TEOMANPAŞA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:16 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
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Bulunduğu Belediye : IBRADI
Kesintinin Yeri : YUKARI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : TOROS MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:51 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : barış mh etkiler
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:05 05-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı