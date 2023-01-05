ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5 - 6 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 6 Ocak Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ocak Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

6 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:59 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

---

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI

Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:03 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

---

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:19 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

---

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN

Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH: SAHİL

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:07 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

---

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA

Kesintinin Yeri : SALR MAH:

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:08 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG

Kesintinin Yeri : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:10 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH. MERKEZ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:14 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

---

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : ORTA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:48 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA-INCEKUM

Kesintinin Yeri : ALANYA İNCEKUM MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:53 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU

Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:28 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : DEMİRCİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:35 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:35 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

---

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : 935 SOKAK

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:30 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

---

Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:38 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

---

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:09 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

---

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : TEOMANPAŞA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:16 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

---

Bulunduğu Belediye : IBRADI

Kesintinin Yeri : YUKARI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

---

Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : TOROS MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:51 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

---

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : barış mh etkiler

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:05 05-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı