ASAT Antalya su kesintisi: 9-10 Mart Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : SERİK TÜM MAHALLELERİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KÜRÜŞ-AKÇAALAN-YENİ MAH. CUMHURİYET- BELPINAR- MERKEZ- ORTA MAH- GEDİK- KÖKEZ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SÜLEYMANLAR MAH. YELLİBELEN MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:29 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SÜLEYMANLAR MAH. YELLİBELEN MEVKİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA YEŞİLÖZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:33 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YEŞİLÖZ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KEŞEFLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:39 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KEŞEFLİ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ

Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:39 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH. BESLENGİLLER MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:12 09-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH. BESLENGİLLER MEVKİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:20 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-EMISBELENI

Kesintinin Yeri : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:21 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:22 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:22 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA TOSLAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:23 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSLAK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YENİKÖY MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA PAYALLAR MAH. ÇEŞMEBOĞAZI SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:25 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAYALLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:26 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH.

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : Küçüklü Çakmak Gökçeler

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:25 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : Küçüklü Çakmak Gökçeler

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA YAYLALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:28 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YAYLALI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İSPATLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:34 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSPATLI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ALİEFENDİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:35 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ALİEFENDİ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SEKİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:35 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SEKİ MAH.

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:37 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BADEMAĞACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:38 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BADEMAĞACI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA DEĞİRMENDERE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:38 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEĞİRMENDERE MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:39 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇIPLAKLI MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÇAKIŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:45 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH. EKERLER SÜT ÖNÜ

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:07 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.

Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:54 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. ANA DEPO ALTI

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:56 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : ÇAVDIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:13 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIKCILLI

Kesintinin Yeri : ALANYA CİKCİLLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:15 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA CİKCİLLİ MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : GEBECE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:48 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR

Kesintinin Yeri : SARILAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:11 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. GOLD CİTY ARKASI

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:22 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH.